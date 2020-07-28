“Tercihiniz Üniversite Olsun” tavsiyesi

Dr. Ersin Karademir, üniversite tercih sürecinde adayların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Doç. Dr. Karademir, üniversitelerin bilgi türlerinin pek çok çeşidi ile eğitim öğretim ortamı sunduğunu belirtti. Karademir, üniversiteler; hem gerçeğe yönelik teorik bilgileri hem de uygulamaya dönük becerileri/deneyimleri barındıran, bilgiyi tüm yönleriyle ve gelenekleriyle ele alan, üreten, transfer eden, yaygınlaştıran ve sosyalleştiren; kuruluş yapısı itibariyle özerk olan araştırma ve eğitim ortamları olduğunu anlattı. Üniversite eğitiminin bilimsel bilgi, beceri, tecrübe/deneyim, özgüven, donanım, diploma gibi tanışmak olduğunu kaydeden Doç. Dr. Karademir, “Bunları sağlayan bir üniversite tercih ederek hayatınıza bir yön ve rota vermiş olacaksınız. Çünkü üniversite size bir mesleğin/akademik becerilerin yanı sıra; yeni bir hayat, yeni arkadaşlar ve belki de yeni bir şehirde yaşama şansı verecektir. Bu sebeple tercih yaparken aşağıda belirtildiği gibi gerekli hassasiyeti göstermeniz size mutlu ve verimli bir hayatın kapılarını açacaktır” açıklamasında bulundu.

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Doç. Dr. Karademir üniversite adaylarına şu önerilerde bulundu:

“İlgi alanınıza ve aldığınız puana uygun bir şekilde tercih yapmaya özen gösterin. İlk birkaç tercih dışında, diğer tercihlerinizde daha somut ve puanınıza uygun tercihler yapmanız uygun olacaktır. Farklı bölümler tercih etmeyi planlıyorsanız sıralamanızı belirlerken kazandığınız halde gitmeyeceğiniz programlara listenizde yer vermemeye özen gösterin. Bu hem sizin açınızdan hem de diğer tercih yapan adaylar tarafından oldukça önemlidir. Aldığınız sınav puanının ne anlam ifade ettiğini, yüzdelik dilim kavramını, sıralamanın önemini ve önceki yıllardaki sıralama/tercih ilişkisini göz ününde bulundurarak tercih yapın. Çok önemli bir değişiklik olmadığı sürece ömrünüzün bundan sonraki kısmında yapacağınız mesleği belirleyeceği için seçtiğiniz bölüme/fakülteye/üniversiteye dikkat edin. Kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi ve potansiyelinizi düşünerek seçim yapın. Yapacağınız tercihinizin ve kazanacağınız olası bölümlerin kendinizi geliştirecek niteliklere sahip olmasına önem verin. Yenilikçi faaliyetler yürüten, sosyal imkânlar ve size önemli kariyer fırsatları sunan bölüm/fakülte/üniversite tercih edin. Bölüm/fakülte/üniversite tercihinizi, yalnızca şu andaki popülerliğine göre değil mezun olan öğrencileri ve mezun olacağınız dönemleri öngörerek yapın. Sadece şehir için tercih yapmayın. Akademik, bilimsel, sosyal, fiziki vb. imkânları da mutlaka göz önünde bulundurun. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir çağda listenize aldığınız tüm üniversite ve bölümleri internette araştırın. Üniversitenin burs, barınma, eğitim, araştırma gibi olanaklarını detaylarıyla öğrenmeye çalışın. Üniversite hayatınızda okuyacağınız bölüm her ne olursa olsun; yabancı dil öğrenme, geliştirme, eğitimlere katılma, sosyal faaliyetlerde bulunma, derslerinizde başarılı olma gibi. birçok alanda kendinizi geliştirmeye özen gösterin. Sizi diğer öğrencilerden ayıracak en önemli şey üniversite yaşantınızda kendinize yapacağınız yatırımlardır. Tercih yaparken kendinizin dışınızda birçok değişkenin ortaya çıktığını fark edeceksiniz. Bu aşamada kendinizi mutlu edecek tercihler yapmaya özen gösterin. Unutma! Üniversite öğrencisi sen olacaksın.”