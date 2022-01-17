Termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi

Eskişehir'de dün gece eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, araçların camlarında buzlanmaya neden oldu, bazı sürücüler farklı tedbirler almaya çalıştı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir ve çevresi için sık sık yaptığı don uyarıları gerçek oluyor. Gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı resmen hayatı dondurdu. Araç camlarında yağış olmamasına rağmen oluşan buzlanma şaşırttı. Bazı araç sahiplerinin ise buzlanmayı ve silecek yapışmasını engellemek için cama ev eşyası örttüğü görüldü.

Sıcaklıklar 1 ile 3 derece kadar artıyor

Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 1 ile 3 derece kadar artıyor. Gün içinde merkez ilçelerden Odunpazarı'nda 4 derece, Tepebaşında 3 derece beklenti var. Diğer ilçelerde en yüksek hava sıcaklığı 9 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, en düşük hava sıcaklığı ise 0 derece ile Mihallıççık'ta bekleniyor.