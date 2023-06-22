İhlas Haber Ajansı

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Terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de gerçekleştirilen PKK Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen PKK Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler tarafından Eskişehir merkezli olarak gerçekleştirilen terör operasyonunda, Eskişehir'de 2, Kahramanmaraş'ta 1 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, PKK Terör Örgütü'ne destek verdikleri ve yardım yataklık ettikleri gerekçesi ile gözaltına alındı.


Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir'de yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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