İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ters yönde ilerleyen sürücüye ceza

Eskişehir’de D-200 çevre yolu üzerinde ters yönde ilerleyerek trafik kullarını alt üst eden araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından bin 2 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de D-200 çevre yolu üzerinde ters yönde ilerleyerek trafik kullarını alt üst eden araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından bin 2 lira para cezası kesildi.


Bursa-Ankara (D-200) çevre yolu üzerinde ters yönde seyir halinde görülen hafif ticari araç, yol üzerinde görevli polis ekiplerince fark edilerek durduruldu. Araç sürücüsüne yapmış olduğu kural ihlali doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesi gereğince bin 2 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü sağlığı bakımından araç sürmesine bir engel olup olmadığının tespiti amacıyla, Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. ve bağlı yönetmeliğin 90. maddesi gereğince araç sürüsünün sürücü belgesine el konularak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.