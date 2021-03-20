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Ters yönden ilerleyen araçta kesici aletler ve sopa bulundu

Eskişehir’de ters yönden geldiği görülerek durdurulan araçta yapılan inceleme sonucu 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası bulundu.

Eskişehir'de ters yönden geldiği görülerek durdurulan araçta yapılan inceleme sonucu 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Üniversite caddesi üzerinde ters yönden gelen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçta ve içinde bulunan 3 kişide inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu, araçta 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası olduğu tespit edildi.


Araçta bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapılırken, araca da trafik yönünden ceza kesildi.

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