Ters yönden ilerleyen araçta kesici aletler ve sopa bulundu

Eskişehir'de ters yönden geldiği görülerek durdurulan araçta yapılan inceleme sonucu 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Üniversite caddesi üzerinde ters yönden gelen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçta ve içinde bulunan 3 kişide inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu, araçta 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapılırken, araca da trafik yönünden ceza kesildi.