Terzi dükkânındaki kediler müşterilerin ilgi odağı oluyor

Eskişehir'deki terzi esnafının dükkânını mesken haline getiren sevimli kediler müşterilerin ilgi odağı oluyor.

Esnafın dükkânında bir süredir dolaşan kediler hem işletme sahibi hem de müşteriler tarafından şefkatle karşılanıyor. Terzi esnafı Aykut Erdinç, dükkânın çeşitli yerlerini adeta yuva haline getiren kedilerin bakımını üstlenirken minik dostlarla eğlenceli anlar yaşıyor. Kediler, sıcak battaniyeler üzerinde vakit geçirirken, dükkân sahibi Erdinç ile adeta keyif yapıyor. Soğuk havalarda dükkâna sığının sevimli kediler alışveriş yapmaya gelen müşterilerin de ilgi odağı oluyor. Esnaf Erdinç, müşterilerin alışveriş esnasında kedilerle vakit geçirdiğini belirterek, sokaktaki minik dostlarımıza yardım edilmesi gerektiğinin önemini ifade etti.