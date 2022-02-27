Terzilerde tadilat işleri arttı

Eskişehir'de uzun yıllardır terzilik yapan Ali İhsan Gözüm, vatandaşların tadilat için gelmesinden dolayı son zamanlarda işlerin yoğunlaştığını vurguladı. Gözüm, “Bize en çok kıyafetleri genişletme talebi ile geliyorlar. Yanına parça falan koyarak bu talebi yerine getiriyoruz. Gençler kot ağırlıklı giyindiği için en çok kot tarzı ürünler geliyor ama her türlü elbiseye ya da kıyafete tadilat işlemi yapıyoruz” dedi.

"Fiyatlar yaptığımız el işine göre değişiyor"

Eski kıyafeti yenilemek veya yeni kıyafet satın almak arasında büyük fiyat farkı olduğunu söyleyen terzi Gözüm, “Yeni kıyafet almakla tadilat yaptırmak arasında maddi açıdan çok fark var. Markaların fiyatlarını biliyorsunuz, güç yetmiyor onlara. Genel olarak pantolonları 20-30 lira arasına yeni hale getiriyoruz. Tabii fiyatlar yaptığımız el işine göre değişiyor. Elbiselerde 50 ile 70 lira arasında fiyat veriyoruz. Binlerce lira verip takım elbise almak yerine eski takım elbiselerini getiriyorlar, onları da ucuz bir şekilde halledip teslim ediyoruz. Tadilat işlemi, yeni kıyafet almaktan kat kat daha ucuza denk geliyor” ifadelerini kullandı.