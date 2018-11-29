Tescilli Sivrihisar Muska Baklavası kapış kapış tüketildi

Eskişehir'in yöresel lezzetlerinden biri olarak dün Coğrafi İşaret Tescil Belgeli alan Sivrihisar'ın Muska Baklavası, Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen tören sonrası katılımcılar tarafından adeta kapış kapış tüketildi.

Hafif lezzeti ve ağızda dağılması ile tadanlara farklı bir baklava tadı sunan Sivrihisar muska baklavası; niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle Sivrihisar'ın vazgeçilmez tatlarından. Aldığı tescil belgesinin yanı sıra köklü bir geçmişe de sahip olan bu lezzet yiyenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Farklı illerden ve ilçelerden de fazla talep gören muska baklava, lezzetinin yanında görünüşüyle de akıllarda yer ediyor. Diğer baklava türlerinin aksine üçgen ve katmanlı yapısı, çıtır çıtır gevrek görünümüyle dikkatleri çekmeyi başarıyor. Bayramların ve ikram tabaklarının yeni gözdesi olan Sivrihisar Muska Baklavası her yönden lezzet düşkünlerine şölen sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın himayesinde Ankara'da düzenlenen ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'ın da katıldığı “Coğrafi İşaret tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisi”nde katılımcılara ikram edilen Muska Baklava, katılımcılar tarafından büyük bir iştahla yenilerek çok beğenildi.