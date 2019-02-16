Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde açılan ‘Tezhip ve minyatürle Türk Dünyası Dünyamız' sergisi büyük beğeni topladı.

Minyatür ve tezhip sanatçısı Fatma Perihan Türkçü'nün sergisi açıldı. Toplamda 53 el eseri göz nuru eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, Türkçü'nün eserlerini sergilemekten büyük keyif duyduklarını belirtti. Topal, “Büyük milletlerin estetik değerlerden ve özellikle sanattan uzak kalmaları düşünülemez. Türk milleti de sanat hamleleriyle ve verdiği müstesna örneklerle bu düşüncenin en güzel uygulayıcılarından olmuştur. Tarih boyunca insanoğlunun hayatını kolaylaştıran ve medeniyetin icabı olan gelişmelerde en büyük hissesi olan, doğuştan mahir ve sanatkar olan Türk milletinin hünerli ellerinden çılan objeler sanatın tarihsel geçmişimizdeki yerini anlatmaya kafidir. El emeği ve alın teri karışımından oluşan, madde ve manayı bir araya getirerek ortaya konulan eserlerimiz, göz alıcı ihtişamı ile hala bütün insanlığın dikkatini çekmekte ve hayranlığına sebep olmaktadır” dedi.

Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.