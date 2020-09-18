İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 2. haftasının açılış maçında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


23. dakikada gelişen Adanaspor atağında Canberk'in uzaktan sert şutunda top çataldan döndü.


34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bedirhan'ın çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.


38. dakikada Kıvanç'ın kullandığı serbest vuruşta iyi yer tutan kaleci Kracic gole izin vermedi.


45. dakikada sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Tevfik'in kafa vuruşunda top direkten döndü.


51. dakikada Mehmet Özcan'ın uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Talha'nın cılız şutunda kaleci Karacic zorlanmadı.


90. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Sunday'in uzaktan şutu kalecide kaldı.



Stat: Eskişehir Yeni Stadyum


Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral


Eskişehirspor: Melih Ağa, Muhammed Akbulut (Abodun Sholaja dk. 87 ?), Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Berkay Tanır dk. 46 ), Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (İbrahim Halil Öner dk. 79 ?), Talha Erdoğan (Hasan Ulaş Uygur dk. 90+4 ?), Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Sunday Alimi dk. 79)


Yedekler: Ebrar Aydın, Ömer Faruk, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Emir Yıldız


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Adanaspor: Goran Karacic, Ozegovic (Ozan Papaker dk.76), Eren Keleş (Ömer Çiçek dk. 69), Donkor, Tevfik Altındağ, Evren Korkmaz, Bagayoko (Celil Yüksel dk. 69), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Umut Sözen dk. 83 ?), Canberk Dilaver, Rodrigues (İsmaeel Rayan dk. 84 ?)


Yedekler: Yaşar Memişoğullarından, Cenk Alptekin, Hıfsullah Erdoğan, İbrahim Aksu


Teknik Direktör: Recep Yazıcı


Sarı Kartlar: Kıvanç Karakaş, İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), Celil Yüsel, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Tevfik Altındağ (Adanaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.