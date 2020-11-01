TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Akhisarspor: 1

Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Eskişehirspor'da Kıvanç Karakaş'ın pas hatası sonucu araya giren Çekdar Orhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Akhisarpor'u öne geçiren golü attı. 0-1

46. dakikada Onur Bayramoğlu'nun ortası sonucu müsait pozisyonda olan Buğra Çağlıykan'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

69. dakikada Bilal Ceylan'ın sol kanattan açtığı yerden orta sonucu topla buluşan Kaan Gül, topu dışarı vurarak beraberlik şansını kaçırmış oldu.

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Akhisarsporlu oyuncu Onurcan Güler'in şutu, üstten auta gitti.

87. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Eskişehirsporlu Erdal Akdari'nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'ın sağ kanattan yaptığı orta sonucunda vurulan ters bir kafa vuruşu ile top son ada dışarı çıktı.

90. dakikada kalesinden çıkarak ceza sahası içine gelen Ekrem Kılıçarslan'ın pası sonucunda Akhisarlı savunma oyuncuları topu son anda dışarı attı.

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Sunday Oluwadeji (Onur Arı dk. 86 ?), Erdal Akdari, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Kıvanç Karakaş (Buğra Çağlıyan dk. 45), Abodun Sholaja (Kaan Gül dk. 45) (Bedirhan Altunbaş dk. 73), Berkay Tanır

Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Furkan Balaban

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Akhisarspor: Milan Lukac, Avdıja Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren (Bora Yılmaz dk. 66), İrfan Hadzic (Bertuğ Bayar dk. 82), Çekdar Orhan (Gökmen Aydoğdu dk. 82), Hasan Ali Adıgüzel (Onurcan Güler dk. 66), Doğukan Nelik, Bjarnason (Yavuz Serkan Özbay dk. 90 ?), Talha Yalçıner

Yedekler: Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Kadir Keleş, Göksu Mutlu

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Gol: Çekdar Orhan (dk. 29) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Berkay Tanır, Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Bjarnason (Akhisarspor)