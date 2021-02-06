TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Altay: 5 (Maç sonucu)

TFF 1.
Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay'a 5-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Paixao'un ceza sahasından verdiği pasla topu önünde bulan Kappel, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
25. dakikada Furgan'ın ceza sahası içerisinden sağ ayakla çektiği şutu kaleci Stackhowiak kornere çeldi.
43. dakikada kaleyi karşısına alan Kaan'ın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla dışarı çıktı.
48. dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Mehmet'in ortasına iyi yükselen Paixao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-2
72. dakikada Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Uğur, müsait pozisyonda golü bulamadı.
75. dakikada penaltı vuruşu kazanan Altay'da topun başına geçen Paixao, kalecinin sağına gönderdiği şutla farkı üçe çıkardı. 0-3
89. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4
90. dakikada Thiam'ın ara pasıyla topla buluşan Kazımcan, ceza sahası içerisinden vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-5
Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu
Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir
Eskişehirspor: Melih Ağa, Furgan Polat (Onur Arı dk. 65), Bedirhan Altunbaş, Talha Erdoğan ((Alperen Kocabaş dk. 34) (Uğur Can Semizoğlu dk. 65)), Kaan Gül (Sholaja dk. 65), Erdal Akdarı, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Berkay Tanır
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Coşkun, Arda Okumuş, Selman Çiftkanatlı, Emir Yıldız, Bedirhan Akçay,
Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev
Altay: Adam Mieczyslaw Stackhowiak, Leandro Deyrinio Kappel (Regattin dk. 67), Çağlar Birinci, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça (Eren Erdoğan dk. 78), Thiam, Deniz Kadah (Erhan Çelenk dk. 67), Zeki Yıldırım, Costa (İbrahim Öztürk dk. 78 ?), Cebrail Karayel, Lopes Paixao (Kazımcan Karataş dk. 87 ?)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Yusuf Tekin, Yekta Kurtuluş, Rıdvan Şimşek, İlhan Depe
Goller: Kappel (dk. 13), Paixao (dk. 48 ve 76 pen.), Erhan (dk. 89), Kazımcan (dk. 90) (Altay)
Sarı kartlar: Thıam, Erhan Erdoğan (Altay), Bedirhan (Eskişehirspor)