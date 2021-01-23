İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0

TFF 1.

Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Ankaraspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


20. dakikada ceza sahasında topla buluşan Erdem, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.


27. dakikada gelişen misafir takım atağında Mahmut'un sol kanattan ortasına yükselen Emre Can'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.


31. dakikada Buğra'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay'ın vuruşu kalecide kaldı.


71. dakikada kullanılan serbest vuruşta barajdan dönen topu önünde bulan Halil'in şutunu kaleci Ekrem kornere çeldi.


76. dakikada ceza yayından topa sol ayağıyla vuran Samed'in şutu yan ağlarda kaldı.


86. dakikada Berkay'ın pasıyla ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Halil İbrahim'in şutunu kaleci çıkardı.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Zorbay Küçük, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Talha Erdoğan (Furgan Polat dk. 74), Kaan Gül (İbrahim Halil Öner dk. 54), Alperen Kocabaş (Uğur Can Semizoğlu dk. 90+4 ?), Erdal Akdarı, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Berkay Tanır


Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uyğur, Onurhan Uyanık, Eray Ertorun, Selman Çiftkanatlı, Emir Yıldız, Onur Arı


Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt


Ankaraspor: Tomas Mejias Osorio, Halil İbrahim Esen, Emre Can Atila (Ayuk Mbu dk. 45), Mahmut Akan, Tevfik Altındağ, Erdem Çetinkaya, Olatunbosun (Samed Ali Kaya dk. 60), Mudimu, Ercan Yazıcı, Levent Gülen, Marcus Pedersen


Yedekler: Berk Balanban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Mehmet Tuğrul Başkan, Mbamba, Ali Rıza Kılıç


Teknik Sorumlu: Mehmet Ak


Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Furkan Balaban (Eskişehirspor), Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Esen, Marcus Pedersen, Tevfik Altındağ (Ankaraspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.