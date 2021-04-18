TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Balıkesirspor: 3

TFF 1.
Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, evinde Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Taşkın'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında Sedat'ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı.
36. dakikada ceza sahası içinde Mert'in düşürülmesi sonrasında hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi.
37. beyaz noktaya gelen Manaj'ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
45. dakikada Taşkın'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top filelere gitti. 0-2
56. dakikada Cihangir'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Atilla kornere çeldi.
77. dakikada ceza sahası içinde Enes'in pasında Abdülkadir meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Oğuzhan Aksuxxx, Burak Cansızxxx, Ogün Kamacıxxx
Eskişehirspor: Cengiz, Furgan (Onurhan dk. 78), Bedirhan, Furkan (Talha dk. 45), Selman (Tolga dk. 45), Uğur, Mevlüt (Arda dk. 79), Emir, Cihangir, Onur, Berkay
Yedekler: Mehmet, Alperen, Göktuğ, Bartu, Necati, Utku
Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt
Balıkesirspor: Atilla, Mert, Sedat, Batuhan (Berat dk. 82 ?), Oğuzhan, Manaj (Abdülkadir dk. 63), Cemal, Enes, Taşkın, Muhammed (Nemanja dk. 82 ?), Cumali
Yedekler: Yiğithan, Foxi, Mahatma, Anıl, Oğuz, Hasan, Nemanja, Abdülkadir
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Manaj (dk. 37), Taşkın (dk. 45), Abdülkadir (dk. 76) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Emir Yıldız (Eskişehirspor)