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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Balıkesirspor: 3

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, evinde Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


32. dakikada Taşkın'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında Sedat'ın kafa vuruşu az farklı auta çıktı.


36. dakikada ceza sahası içinde Mert'in düşürülmesi sonrasında hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi.


37. beyaz noktaya gelen Manaj'ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


45. dakikada Taşkın'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top filelere gitti. 0-2


56. dakikada Cihangir'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Atilla kornere çeldi.


77. dakikada ceza sahası içinde Enes'in pasında Abdülkadir meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Oğuzhan Aksuxxx, Burak Cansızxxx, Ogün Kamacıxxx


Eskişehirspor: Cengiz, Furgan (Onurhan dk. 78), Bedirhan, Furkan (Talha dk. 45), Selman (Tolga dk. 45), Uğur, Mevlüt (Arda dk. 79), Emir, Cihangir, Onur, Berkay


Yedekler: Mehmet, Alperen, Göktuğ, Bartu, Necati, Utku


Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt


Balıkesirspor: Atilla, Mert, Sedat, Batuhan (Berat dk. 82 ?), Oğuzhan, Manaj (Abdülkadir dk. 63), Cemal, Enes, Taşkın, Muhammed (Nemanja dk. 82 ?), Cumali


Yedekler: Yiğithan, Foxi, Mahatma, Anıl, Oğuz, Hasan, Nemanja, Abdülkadir


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Manaj (dk. 37), Taşkın (dk. 45), Abdülkadir (dk. 76) (Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Emir Yıldız (Eskişehirspor)

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