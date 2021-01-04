TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Boluspor: 2

TFF 1.
Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eskişehirspor galibiyet hasretini 30 maça çıkardı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Tolga Yakut'un ara pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berkay'ın vuruşu savunmadan dışarı çıktı.
36. dakikada Gökhan'ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşu kaleci Ekrem çıkardı.
45. dakikada sağ kanattan bindiren Fethi'nin ortasında topla buluşan Tugay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Melih'in ortasına iyi yükselen Fethi, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
73. dakikada gelişen Boluspor kontra atağında Melih'in yerden ortasına düzgün vuran Hamza farkı ikiye çıkardı. 0-2
83. dakikada topla hızlı çıkan Mertan'ın pasında kaleyi karşısına alan Melih'in vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Onurhan Uyanık (Hamed Sholaja dk. 45), Sunday Alimi, Tolga Yakut, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Berkay Tanır (Onur Arı dk. 80 ?)
Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Talha Erdoğan, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Doğukan Ünal, Melih Nezir
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Tugay Kacar, Melih Okutan (Mihajlovic dk. 85 ?), Poepon (Hamza Gür dk. 45), Gökhan Sazdağı (Araz Abdullayev dk. 45), Oğuzhan Berber, Marlon Silva (Mertan Caner dk. 62), Alican Özfesli (Muhammed Gümüşkaya dk. 90 ?), Ali Keten, Burak Bekaroğlu
Yedekler: Yavuz Aygün, Martins, Muhammed Arslantaş, Muhammet Raşit, Fatih Özkan
Teknik Sorumlu: Reha Kemal Erginer
Goller: Fethi (dk. 62), Hamza (dk. 73) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Hamed Sholaja (Eskişehirspor), Melih Okutan, Tugay Kacar (Boluspor)
Kırmızı Kart: Tolga Yakut (dk. 42) (Eskişehirspor)