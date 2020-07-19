TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Boluspor: 3

Lig'in 34. haftasında Boluspor deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-0'Lık skorla geçti. Boluspor 3 puan alarak ligde kaldı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Hayrullah Bilazer'in sol kanattan ortasında Gökhan Sazdağı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mustafa Eskihellaç rakibinden kurtararak yaptığı plase vuruş, direğin yanından dışarı gitti.

61. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Öner'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci Mosquera, topu son anda ayaklarıyla çelerek golü önledi.

88. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan Sazdağı, kaleci ile karşı karşıya kalarak gerçekleştirdiği vuruşta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-2

90. dakikada ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderen Gökhan hem kendinin hem de Boluspor'un üçüncü golünü attı. 0-3

Stat: Yeni Eskişehir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Bedirhan Akçay dk. 73), Furkan Balaban (Yiğit Utku Gök dk. 82 ?), İbrahim Halil, Tolga Yakut, Bilal Ceylan (Emir Omurtak dk. 45), Berkay Tanır, Buğra Çağlayan (Muhammet Akbulut dk. 73)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Cengiz Alp Köseer, Doğukan Ünal, Utku Kızılkaya, Sezgin Çolpan, Muhammet Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Boluspor: Orlando Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi (Muhammed Çetin dk. 90 ?), Melih Okutan, Bilal Kısa (Fatih Özkan dk. 90 ?), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı (Kıdric dk. 90 ?), Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu (Arif Morkaya dk. 90 ?), Mustafa Durak (Mutlu Güler dk. 83 ?)

Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Çetin, Moise Adilehou, Sincere Seth, B. Abdülkadir Yağız, Bahadır Han Güngördü

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Gökhan Sazdağı (dk. 27, 88 ve 90) (Boluspor)

Sarı kartlar: Mustafa Durak, Cumali Bişi (Boluspor)