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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Bursaspor: 2

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


4. dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Cemali Sertel'in yerden açtığı ortada Emre Güral topa dokunamadı.


23. dakikada defansın hatası sonucu topla buluşan Emre Güral, sağ ayağı ile çektiği şutta kaleciyi geçemedi.


35. dakikada Furgan Polat'ın ceza sahası yayından yerden çektiği şut, çerçeveyi bulmadı.


45. dakikada Cemali'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Güral, meşin yuvarlağı üstten dışarı yolladı.


55. dakikada Issah'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Milinkovic, topu oyun alanının dışına gönderdi.


61. dakikada Milinkovic'in kullandığı serbest vuruşta Erdal Akdari'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.


73. dakikada kaleci Ekrem'in boşa çıkması sonucunda oluşan karambolde Kubilay'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


89. dakikada Jesse'nin ortasına yükselen Milinkovic kaleciyi geçemedi.


90. dakikada Cüneyt'in açtığı ortaya gelişine vuran Latovlevici, topu ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Mavi, Murat Altan


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Emre Güral, Sezgin Coşkun, Jesse, Kamal Issah, Mehmet Özcan (İbrahim Sissoko dk. 78), Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Kıvanç Karakaş dk. 60) Marko Milinkovic, Cemali Sertel (Ferhat Kiraz dk. 80)


Yedekler: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş (Cüneyt Köz dk. 76), Abdulahı Shehu (Ramazan Keskin dk. 69), Latovlevici, Recep Aydın (Ali Akman dk. 25), İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Aykut Akgün, Musa Araz, Enes Kayar, Çağatay Yılmaz, Ahmet Furkan Özcan, Ozan İsmail Koç


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 73), Latovlevici (dk. 90) (Bursaspor)


Sarı kart: Ramazan Keskin (Bursaspor)

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