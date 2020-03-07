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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 2

TFF 1.

Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


26. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Mete Kaan'ın ceza yayından çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.


30. dakikada sol köşe gönderinden Bekir'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ahmet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


39. dakikada beraberlik için yüklenen Eskişehirspor'da soldan ceza sahasına hareketlenen Cemali'nin sert şutu üstten auta gitti.


53. dakikada Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Furkan'ın şutu kalecide kaldı.


84. dakikada Giresunspor'un kontra atağında topla buluşan Del Valle, ceza sahasına girerek kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 0-2



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Erdal Akdari dk. 86 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban, Tolga Yakut (Alperen Kocabaş dk. 46), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Furgan Polat dk. 46), Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, Cemali Sertel


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Coşkun, Hasan Ulaş, Berkay Tanır, Muhammet Yahya


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Mıchel Landel, Rusescu (Özgür Can dk. 86 ?), Milinkovic (Mehmet Taş dk. 56 ), Del Valle Rodriguez, Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz


xx (Rodrigues Da Silva dk. 66)


Yedekler: Adriano Fachini, Berkan Yıldırım, Murat Akça, Muhayer Oktay, Alpay Koçaklı, Veysel Karani


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Ahmet Kesim (dk. 30), Del Valle (dk. 84) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Rusescu, Landel (Giresunspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

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