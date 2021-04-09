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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - GZT Giresunspor: 5

TFF 1.

Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Kerem Kalafat'ın ortasında topa iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balde, güzel şutuyla farkı ikiye çıkardı. 0-2


43. dakikada Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hayrullah, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3


67. dakikada Diarra'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği sert şutu, kaleci Mehmet çıkardı.


71. dakikada Traore'nin yerden pasını iyi değerlendiren Balde, kalecinin soluna gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4


88. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla topa sert vuran Himmet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-5



Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu


Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk Curbay


Eskişehirspor: Mehmet Yiğit Uğur, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı (Utku Kızılkaya dk. 46), Uğur Can Semizoğlu, Bartu Göçmen (Arda Okumuş dk. 85 ?), Necati Atilla Karaca (Onur Arı dk. 46), Doğukan Ünal, Berkay Tanır


Yedekler: Cemal Yener Eren, Talha Erdoğan, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan Ünüvar, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay


Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev


GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Mamadou Diarra, Eren Tozlu (Caner Hüseyin Bağ dk. 54), Marko Milinkovic, Nalepa (Mehmet Taş dk. 64), Balde (Himmet Ertürk dk. 74), Erol Can Akdağ, Sergen (Sadi Karaduman dk. 46), Kerem Kalafat, Sergio Antonio (Traore dk. 54), Hayrullah Bilazer


Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Yasin Ozan, İshak Doğan, Muhammed, Fatih Yılmaz


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Goller: Eren Tozlu (dk. 7), Balde (dk. 25 ve 71), Hayrullah (dk. 43), Himmet (dk. 88) (GZT Giresunspor)


Kırmızı kart: Marko Milinkovic (dk. 45+2) (GZT Giresunspor)


Sarı kart: Sergen (GZT Giresunspor)

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