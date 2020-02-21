TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1.
Lig'in 23. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mete Kaan'ın içeri kat ederek yaptığı vuruş kalecide kaldı.
38. dakikada Aabid Rayane'nin ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı sert vuruş direkten döndü.
52. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.
70. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Kubilay Sönmez'in yerden sert vuruşu az farkla auta gitti.
71. dakikada Alperen Kocabaş'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği serbest vuruşu kaleci yumruklarken dönen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
85. dakikada Gökhan Karadeniz'in sol kanattan içeri kestiği ortada ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Mirkan Aydın'ın şutu az farkla auta gitti.
87. dakikada Helder Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşa arka direkte Gökhan Karadeniz'in kafa vuruşunda top Eskişehirsporlu Erdal Akdari'ye çarparak ağlara gitti. 0-1
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan (Onur Bayramoğlu dk. 90 ?), Kıvanç Karakaş (Furkan Balaban dk. 77), Mete Kaan Demir, Metehen Altunbaş (İbrahim Halil Öner dk. 67), Cemali Sertel
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Doğukan Ünal, Hasan Ulaş Uygur, Selman Çiftkanatlı, Tolga Yakut, Bilal Ceylan, Muhammet Yahya Akbulut
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Aabid Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Idır Ouali dk. 64), Gökhan Karadeniz (Alican Özfesli dk. 90 ?), Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Strahil Venkov Popov, Caner Hüseyin Bağ (Helder Barbosa dk. 76)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Erdal Akdari (dk. 87 k.k.) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Selim Ilgaz, Sadi Karaduman (Hatayspor), Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)