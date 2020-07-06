TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - İstanbulspor: 3

TFF 1.
Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Bedirhan'ın sağ çizgiden ceza sahasına çevirdiği topta Tolga Yakut'un vuruşu kaleci Halil Yiğit Yitmez'de kaldı.
22. dakikada Eslem'in pasında topla buluşan Berk Ali'nin vuruşu az farkla auta gitti.
28. dakikada Berk Ali, ceza sahasına girdiği sırada Selman'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada Eslem'in kullandığı penaltı direkten döndü.
37. dakikada Egehan'ın ara pası ile ceza sahasına giren Yusuf Ali Özer düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1
40. dakikada Berk Ali'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşu Ebrar kornere çeldi.
41. dakikada Melih Yeşil'in ortaladığı topa kafayı vuran Wellington'un şutunu Ebrar Yiğit güçlükle çıkarttı.
44. dakikada Berkay Görmez, rakiplerini eksilterek girdiği ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla farkı açtı. 0-2
73. dakikada Bedirhan'ın son çizgiden içeri yerden çevirdiği top İstanbulspor savunmasında kaldı.
78. dakikada Furgan Polat'ın kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Sezgin Coşkun, kaleciyi geçemedi.
83. dakikada İbrahim Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topta Kaan Bağış'ın yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.
87. dakikada Kaan Bağış'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Muhammed Enes'in vuruşunu Eskişehirspor savunması çizgide uzaklaştırdı.
90. dakikada ceza sahası dışından vuruşunu yapan Erdem Şen, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı. 0-3
Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Temel, Anıl Usta
Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, Bilal Ceylan (Emir Omurtak dk. 85 ?), Onur Bayramoğlu, Furgan Polat, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı (Berkay Tanır dk. 67), Tolga Yakut (Doğukan Ünal dk. 80 ?), Mehmet Özcan, Buğra Çağlıyan
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Melih Ağa, Sezgin Çolpan
Teknik Direktör: Mustafa Özer
İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak, Eslem Öztürk (Melih Kabasakal dk. 77), Uygar Mert Zeybek (Kaan Bağış dk. 60), Egehan Gök (Erdem Şen dk. 46), Berk Ali Nizam (Muhammed Enes dk. 71), Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer (İbrahim Yılmaz dk. 59)
Yedekler: Yusuf Aklan, Patrick Etoga Atchom, Ali Aytemur, Melih Kabasakal, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Yusuf Ali Özer (dk. 37), Berkay Görmez (dk. 44), Erdem Şen (dk. 90) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Erdem Şen, Wellington (İstanbulspor), Berkay Tanır (Eskişehirspor)