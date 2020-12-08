TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Tuzlaspor: 2

TFF 1.
Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Cajic'in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın vuruşu kaleciden döndü.
31. dakikada Mevlüt'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Hamed'in vuruşunda kaleci Haydar zorlanmadan kontrol etti.
40. dakikada Bilal'in ortasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Erdal'ın vuruşunu kaleci Haydar parmaklarının ucuyla çeldi.
59. dakikada Gökcan'ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Onat Kutay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
60. dakikada Hamed'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sunday Alimi müsait pozisyonda topu dışarı attı.
69. dakikada kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Ahmet'in pasında Thuram düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Eskişehir
Hakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Sunday Alimi, Tolga Yakut (Kaan Gül dk. 77), Erdal Akdari, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Hamed (Talha Erdoğan dk. 90 ?)
Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Furgan Polat, İbrahim Halil Öner, Alperen Kocabaş, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Doğukan Ünal
Teknik Sorumlu: İlhan Var
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, (Ferhat Öztorun dk. 77), Gökcan Kaya, Segbefia, Aias Aosman, Aldin Cajic (Ahmet Yazar dk. 33), Pucko (Onat Kutay Kurt dk. 57), Erdem Özgenç, Thuram, Yasin Güreler, Tarık Tekdal
Yedekler: Alexander Angeler, Arif Morkaya, Vedat Bora, Samet Asatekin
Teknik Sorumlu: Taner Taşkın
Goller: Onat Kutay (dk. 59), Thuram (dk. 69) (Tuzlaspor)
Kırmızı kartlar: Furkan Balaban (dk. 47) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Erdal Akdari, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), İsmail Konuk, Ahmet Yazar, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)