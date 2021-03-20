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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın sert vuruşunda top direkten döndü.


32. dakikada Yunus'un ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet'in sert şutunda kaleci Cengiz topu kornere çeldi.


66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda kaleci Cengiz topu iki hamlede kontrol etti.


78. dakikada Furgan'ın pasında sağ kanatta topu alan Bedirhan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.


80. dakikada Furgan'ın ceza sahasının dışından vuruşunda kaleci Zubas topu güçlükle kurtardı.


89. dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahasında Volkan'ın pasıyla buluşan Emircan, topu ağlara gönderdi. 0-1


90. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önüne alan Sezgin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Burak Pakkan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor, Efe Tanrıverdi


Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Berkay Tanır dk. 84 ?), Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Tolga Yakut dk. 64), Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı, Mevlüt Çelik (Emir Yıldız dk. 90 ?), Kaan Gaman, Onur Arı (İbrahim Halil Öner dk. 64 ?)


Yedekler: Mehmet Yiğit Uğur, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Bartu Göçmen


Teknik Direktör: Cengiz Seçsev


Adana Demirspor: Emilijus Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Sinan Kurt (Rangel dk. 61), Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Volkan Şen dk. 81 ?), Süleyman Koç (Berk Yıldız dk. 61), Yunus Akgün, Hasan Kılıç (Traore dk. 82 ?), Sedat Şahintürk (Emircan Altıntaş dk. 76), Gökhan İnler, Joher Khadim Rassoul


Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Samet Akaydın


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Emircan Altıntaş (dk. 89) (Adana Demirspor), Sezgin Coşkun (dk. 90+4) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Okan Alkan (Adana Demirspor) Cengiz Alp Köseer (Eskişehirspor) Berk Yıldız (Adana Demirspor) Selman Çiftkanatlı (Eskişehirspor) Yunus Akgün (Adana Demirspor)

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