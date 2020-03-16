TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 4

TFF 1.
Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Mehmet Feyzi'nin kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan Kıvanç'ın şutu direkten döndü.
6. dakikada Volkan Şen'in yerden ortasında topla buluşan Traore topu dışarı gönderdi.
11. dakikada Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Volkan Şen, ceza sahası dışından yaptığı vuruş ile takımını öne geçirdi. 0-1
35. dakikada atağa hızlı çıkan Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-2
48. dakikada Bedirhan'ın vuruşunda kaleciden dönen topu İbrahim Halil tamamladı. 1-2
54. dakikada Volkan Şen'in ceza yayı üzerinden rakiplerini geçerek yaptığı vuruşu Ekrem Kılıçaraslan tokatlayarak çıkarttı.
55. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambol sonucu topu önünde bulan Tayyip Talha'nın vuruşu ile Adana Demirspor golü buldu. 1-3
57. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Kılıç takımının dördüncü golünü attı. 1-4
62. dakikada topsuz alanda çıkan tartışmalar sonucu Adana Demirspor'da Erkan Zengin direkt kırmızı kart görürken, Eskişehirspor'da ise Kıvanç Karakaş ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Hasan Ulaş Uygur (Berkan Tanır dk. 72), Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban (Metehan Altunbaş dk. 46), İbrahim Halil Öner (Doğukan Ünal dk. 80 ?), Kıvanç Karakaş, Alperen Kocabaş, Cemali Sertel
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Coşkun, Tolga Yakut, Bilal Ceylan, Muhammet Yahya Akbulut, Buğra Çağlıyan
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Adil Demirbağ, Aias Aosman (Vedat Bora dk. 68), Erkan Zengin, Volkan Şen (Berk Yıldız dk. 59), Traore, Mehmet Akyüz, Tarık Çamdal (Khadim Rassoul dk. 76), Tayyip Talha Sanuç
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Jakub Kosecki, Tevfik Altındağ, Pa Amat Dibba, Sinan Kurt
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 48) (Eskişehirspor), Volkan Şen (dk. 11), Mehmet Akyüz (dk. 35), Tayyip Talha (dk. 55), Hasan Kılıç (dk. 57) (Adana Demirspor)
Kırmızı Kartlar: Kıvanç Karakaş (dk. 62) (Eskişehirspor), Erkan Zengin (dk. 62) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Alperen Kocabaş, Erdal Akdari (Eskişehirspor), Tarık Çamdal, Hasan Kılıç (Adana Demirspor)