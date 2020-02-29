TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Akhisarspor: 2

Lig'in 25. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın hemen öncesinde İdlib'de düzenlenen hain hava saldırısında kaybettiğimiz Mehmetçikler için tüm stat saygı duruşunda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şehitler için taraftarlara 10 bin Türk bayrağı dağıttı. Taraftarlar saygı duruşuna Türk bayrakları ile eşlik ederken, futbolcular sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartla çıktı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Onur Ayık'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Erhan Çelenk topu Eskişehirspor ağlarına gönderdi. 0-1

39. dakikada Eray'ın ceza sahasına gönderdiği ara pasında, Onur topu Eskişehirspor fileleriyle buluşturdu. 0-2

45. dakikada Mete Kaan Demir'in cezası sahası dışından kaleye yolladığı plase vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

65. dakikada cezası sahası dışında Mehmet Feyzi'nin kafayla indirdiği topa Mehmet Özcan vurdu, top az farkla auta çıktı.

77. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Bayar'ın şutunda kaleci Melih topu kornere çeldi.

78. dakikada ceza sahası içerisinde Mehmet Feyzi yerde kalınca hakem penaltı noktasının gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Feyzi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

84. dakikada Akhisarspor'un geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Bertuğ'nun vuruşuna Cemali son anda ayak koydu.

90. dakikada Eskişehirspor'un atağında Cemali Sertel'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Mehmet Feyzi'nin kafa vuruşu top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Yeni Eskişehir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Onur Bayramoğlu dk. 78), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Metehan Altunbaş dk. 46), Kıvanç Karakaş, Mete Kaan Demir (Bedirhan Altunbaş dk. 46), Cemali Sertel

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Doğukan Ünal, Hasan Ulaş Uyğur, Furkan Balaban, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Muhammet Yahya Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Avdija Vrsajevic, Edin Cocalic, Rajko Rotman, Eray Ataseven (Aykut Çeviker dk. 58), Onur Ayık, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan, Sokol Cikalleshi (Bertuğ Bayar dk. 58), Erhan Çelenk

Yedekler: Halil Yeral, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Ergin Keleş, Alperen Babacan, Muhammet Reis

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Erhan Çelenk (dk. 19), Onur Ayık (dk. 39) (Akhisarspor), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 79) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic (Akhisarspor)