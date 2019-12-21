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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Balıkesirspor: 2

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar


5. dakikada gelişen misafir takım atağında Doğa'nın sert ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu Rahmi ağlarla buluşturdu. 0-1


7. dakikada Mrsic'in ceza sahasına orta şut karışımı gönderdiği top, direkten döndü.


9. dakikada kontra atağa çıkan Eskişehirspor'da Sissoko'nun yerden ortasında topla buluşan Emre Güral, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.


11. dakikada Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top Erdal Akdari'nin önünde kaldı. Erdal, müsait pozisyonda kalecinin solundan beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1


27. dakikada Sissoko'nun ara pasında topla buluşan Emre Güral, müsait pozisyonda topu kalenin solundan dışarı gönderdi.


44. dakikada Berkay'ın kullandığı etkili serbest vuruşta kaleci Vukovic topu iki hamlede kontrol etti.


73. dakikada Okan'ın uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Mrsic, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu


Hakemler: Özgüç Türkalp, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Kıvanç Karakaş dk. 90 ?), Berkay Tolga Dabanlı, Jesse, Emre Güral, Alperen Kocabaş (İbrahim Halil Öner dk. 69), Issah (Ferhat Kiraz dk. 84 ?), Erdal Akdari, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Cemali Sertel


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Tolga Yakut, Mete Kaan Demir


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil (Nermin Hodzic dk. 46), Aly Malle (Andusıc dk. 85 ?), Okan Alkan, Osumanu Otoo, Rahmi (Cenk Güvenç dk. 79), Serdar Günce, Sezer Özmen, Mrsic


Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı, Celal Emir Dede, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler


Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel


Goller: Erdal Akdari (dk. 11) (Eskişehirspor), Rahmi (dk. 5), Mrsic (dk. 73) (Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Sissoko (Eskişehirspor), Okan Alkan, Serdar Güncü, Aly Malle (Balıkesirspor)

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