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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - BB Erzurumspor: 2

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a son saniye golüyle 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


3. dakikada maça hızlı başlayan Eskişehirspor'da Sissoko'nun ara pasında hareketlenen Jesse, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Savunmadan şık bir çalımla sıyrılan Jesse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlara gönderdi. 1-0


8. dakikada gelişen misafir takım atağında Obertan'ın sağ kanattan açtığı ortaya ön direkte iyi vuran Emrah, topu ağlara gönderdi. 1-1


27. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşta soluna giden topu kaleci Melih çıkardı.


37. dakikada Mehmet Feyzi'nin ortasında topla buluşan Furgan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı gönderdi.


57. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Ahmet'in sert şutu az farkla auta gitti.


60. dakikada çalımlarla rakip kaleye yaklaşan Sissoko kaleciyi geçemedi.


81. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Furkan'ın sert şutu savunmadan döndü.


90. dakikada kaleci Melih'den dönen topu takip eden Hamroun topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-2



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah Ünal


Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga, Jesse Sekidika, Milinkovic, Issah (Furkan Balaban dk. 69), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (İbrahim Halil Öner dk. 46), Mehmet Özcan, Cemali Sertel


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Emre Güral, Hasan Ulaş Uygar, Alperen Kocabaş, Ferhat Kiraz, Erdal Akdari, Tolga Yakut, Hakan Aslantaş


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


BB Erzurumspor: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Gabriel Obertan (Jugurtha Hamroun dk. 72), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Pote (Rashad Muhammed dk. 72), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmin Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Hasan Ayaroğlu dk. 76)


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Merthan Açıl, Osman Çelik


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Jesse (dk. 3) (Eskişehirspor), Emrah Başsan (dk. 8), Hamroun (dk. 90) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Milinkovic (Eskişehirspor), Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir (BB Erzurumspor)

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