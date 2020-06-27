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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Altay: 2

TFF 1.

Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Furgan'ın kullandığı köşe atışında Erdal'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


29. dakikada gelişen misafir takım atağında Paixao'nun şutunu kaleci Melih parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


45. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel, Melih'i geçemedi.


53. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Mehmet Özcan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


55. dakikada Kappel'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Abdülkerim, müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.


61. dakikada Bedirhan'ın uzaktan sert şutu savunmaya çarpıp dışarıya çıktı.


68. dakikada Mehmet Özcan'ın pasında ceza sahasında topa iyi vuran Onur, kalecinin solundan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0


85. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Kerim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


86. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Yaser takımına beraberliği getirdi. 2-2



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu


Hakemler: Erkan Özdamar, Cemal Alpay, Selahattin Altay


Eskişehirspor: Melih Ağa, Cemali Sertel, Sezgin Coşkun, Hasan Ulaş Uygur (Tolga Yakut dk. 87), Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Berkay Tanır dk. 86 ?), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Onur Bayramoğlu dk. 45), Mete Kaan Demir (Buğra Çağlıyan dk. 90 ?)


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Cengiz Alp Köseer, Muhammed Akbulut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Altay: Cihan Topaloplu, Kappel, Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, Anton Putsila (Yaser Mustafaoğlu dk. 65), Marko Paixao, Abdulhamit Yıldız, Kerim Avcı, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal (Turgut Doğan Şahin dk. 68), Doğa İşeri


Yedekler: Emre Koyuncu, Arda Gezer, Helder Luis, Hakan Demirci, İbrahim Öztürk, Kossi Prince, Cenk Özkacar, Mustafa Murat Uslu


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Mehmet Özcan (dk. 53), Onur Bayramoğlu (dk. 68) (Eskişehirspor), Kerim Avcı (dk. 85), Yaser (dk. 86) (Altay)


Kırmızı kart: Leandro Kappel (dk. 90) (Altay)


Sarı kartlar: Furkan Balaban, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı (Altay)

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