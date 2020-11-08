TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

TFF 1.
Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada ceza sahasına giren Burak Aydın'ın şutunda kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın sektirdiği top, Uğur Kutlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu topu filelere gönderdi. 0-1
32. dakikada Bilal Ceylan'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alimi, dönerek vuruşunu yaptı skora eşitlik getirdi. 1-1
37. dakikada Alimi'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Özcan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
46. dakikada ceza sahası içerisinde Aboudun Sholaja'nın pasında topla buluşun Alimi, düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 2-1
51. dakikada sağ kanattan Mustafa Tahir'in orta şut karışımı topunu Eskişehirsporlu kaleci Ekrem Kılıçarslan son anda kornere çeldi.
90. dakikada sol kanattan Soner Gönül'ün ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafa vuruşu yapan Manaj, topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi. 2-2
90+4. dakikada Manaj'ın ceza sahasında indirdiği topa vuran Cem Ekinci'nin şutunda kaleci Ekrem topu son anda kornere çeldi.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin (Sholaja dk. 27), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdari, Oluwadeji Alimi, Onur Bayramoğlu (Alperen Kocabaş dk. 67), Mehmet Özcan, Berkay Tanır, Talha Erdoğan (Onur Arı dk. 88),
Yedekler: Melih Ağa, Onurhan Uyanık, Tolga Yakut, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Doğukan Ünal, Melih Nezir
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Süleyman Olgun (İrfan Akgün dk. 45), Barış Alperen Yılmaz (Joseph Dodoo dk.65), Burak Aydın (Manaj dk. 79), Cem Ekinci, Kone (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 45),
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Ilır Mustafa, Osman Keçelioğlu
Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz
Gol: Uğur Kutlu (dk. 14), Manaj (dk. 90) (Ankara Keçiörengücü), Oluwadeji Alimi (dk. 32 ve dk. 46) (Eskişehispor)
Sarı Kartlar: Oluwadeji Alimi, Furkan Balaban (Eskişehirspor)