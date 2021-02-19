TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Bandırmaspor: 1

Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Geçen sezondan itibaren ligde 34 maçtır kazanamayan ES-ES böylece galibiyet hasretine son verdi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

31. dakikada Halilovic'in ortasında altı pas üzerinde topa dokunan Pote, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

49. dakikada penaltı vuruşu kazanan Eskişehirspor'da topun başına geçen Bedirhan, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

63. dakikada Serna'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

84. dakikada Sholaja, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

86. dakikada ceza yayından topa sert vuran Pote'nin şutunu kaleci Cengiz çeldi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Sholaja dk. 75), Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan (Alimi dk. 78), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız, Onur Arı (Furgan Polat dk. 64)

Yedekler: Melih Ağa, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Selman Çiftkanatlı, Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Pote, İshak Çakmak (Abdurrahim Dursun dk. 46), Onur Akbay, Serna, Selçuk Alibaz (Doğan Can Davas dk. 57), Emir Halilovic (Rahmi Anıl Başaran dk. 69), Rodriguez (Mehmet Yiğit dk. 75), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Torje (Landel dk. 57)

Yedekler: Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız, Taha Yalçıner

Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri

Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 7) Bedirhan Altunbaş (dk. 49 pen.) (Eskişehirspor), Pote (dk. 31) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)