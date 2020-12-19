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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


24. dakikada Taşkın'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.


33. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top Tolga Yakut'un önünde kaldı. Tolga'nın pasında düzgün bir vuruş yapan Sezgin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


38. dakikada Anane Tidjani'nin yer kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Taşkın, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


60. dakikada Kaan Gül'ün yerden ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay, topu filelere gönderdi. (2-1)


78. dakikada Furgan'ın kafa pasında ceza yayında topla buluşan Erdal'ın sol ayağı ile plase vuruşu az farkla auta çıktı.


90+5. dakikada Şeref'in yerden ortasında ceza sahası içinde iyi vuran Kamara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Eskişehir Yeni Stadyum


Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Erdal Akdari, Tolga Yakut (Bedirhan Akçay dk. 71), Furgan Polat, Berkay Tanır (Buğra Çağlıyan dk. 80 ?), Talha Erdoğan (İbrahim Öner dk. 45), Kaan Gül (Göktuğ dk. 90 ?), Hamed,


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Hasan Uyğur, Alperen Kocabaş, Emir Yıldız, Doğukan Ünal, Onur Arı


Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan


Menemenspor: Gentian Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Adıgüzel (Bekir Can Sönmez dk. 82 ?), Taşkın Çalış, Ibrahim Adamu (Mehmet Aytemiz dk. 74), Murat Elkatmış (Şeref Özcan dk. 60), Anane Tidjani (Rasheed dk. 74), Tayfun Aydoğan, Kamara


Yedekler: Amir Güren, Yusuf Talum, Cem Çelik, Berkan Çakır, Burak Albayrak, Domgjonas


Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu


Goller: Sezgin Coşkun (dk. 33), Berkay Tanır (dk. 60) (Eskişehirspor), Taşkın Çalış (dk. 38 pen.), Kamara (dk. 90+5) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Tolga Yakut, Hamed, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), Rıdvan Koçak, Mehmet Aytemiz, Taşkın Çalış, Ömer Şahbaş (Menemenspor)

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