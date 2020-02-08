TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0

Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka kar yağışı altında oynandı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol kanattan Furgan Polat'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Erkan topu kontrol edemedi. Pozisyonun devamında Mete Kaan Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

14. dakikada misafir takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Okan'ın şutunu kaleci Ekrem çıkardı.

48. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci kornere tokatladı.

56. dakikada İbrahim Halil'in pasında topla buluşan Mete Kaan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

67. dakikada sol çaprazda meşin yuvarlak ile buluşan Alperen'in sol ayağı ile çektiği sert şutu, kaleci kornere çeldi.

79. dakikada Mehmet Özcan'ın pasında oyuna yeri giren 17 yaşındaki Metehan, topa doğru hareketlendiği sırada ceza sahasında kaleci tarafından düşürüldü. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Mehmet Feyzi kaleciyi geçemedi ancak kaleci Erhan'ın hatalı çıkmasından dolayı tekrarlanan penaltıda Mehmet Feyzi bu sefer topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Yeni Eskişehir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, M. Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Erdal Akdari dk. 88 ?), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Metehan Altunbaş dk. 77), Kıvanç Karakaş (Tolga Yakut dk. 67), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Hasan Ulaş Uygar, Bedirhan Altunbaş

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün (Berkay Samancı dk. 34), Kemal Rüzgar (Yasin Ozan dk. 46), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Okan Derici (Burak İnce dk. 69), Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu

Yedekler: Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Yusuf Arslan, Hüsamettin Yener, Batuhan Kırdaroğlu,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Mete Kaan Demir (dk. 10 ve 56), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 79 pen.) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: İbrahim Halil Öner, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Furkan Çil (Altınordu)