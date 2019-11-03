TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Osmanlıspor: 2

Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic'e Atakan'ın yaptığı faul sonrası Eskişehirspor penaltı kazandı.

17. dakikada Milinkovic kullandığı penaltıyı gole çevirerek Eskişehirspor'u öne geçirdi. 1-0

29. dakikada Furgan Polat'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco Milinkovic iyi bir vuruş yapamadı ve kaleci Ahmet Aslan rahat bir şekilde topu kontrol etti.

33. dakikada Jovan Blagojevıc'in kullandığı serbest vuruş sonucu ceza sahası içinde yaşanan karambolde, Mehmet Yiğit topu ağlara gönderdi ve beraberliği sağlayan golü attı. 1-1

53. dakikada Marco Milinkovic'in kullandığı korner sonucu seken topu alan Cemali Sertel'in ortasında Jesse düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-1

59. dakikada topu Eskişehirspor sahasına getiren Beykan Şimşek'in pası sonucu topla buluşan Mertcan Caner'in şutunu, kaleci Ekrem son anda kornere çeldi.

64. dakikada Sisocco'nun pası sonucu topu alan Milinkovic'in şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cemali Sertel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

72. dakikada Eskişehirspor ceza sahasında yaşanan karambolde Mevlüt Çelik'in ters kafa vuruşu sonucu kendi kalesine gol attı. 3-2

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Emre Güral dk. 69), Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika Jesse (Sezgin Coşkun dk. 90 ?), Milinkovic, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Furkan Balaban dk. 65), Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Yedekler: Melih Ağa, Alperen Kocabaş, Erdal Akdari, Tolga Yakut, Hakan Aslantaş, İbrahim Halil Öner, Metehan Altunbaş

Tekin Direktör: Coşkun Demirbakan

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Eric Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 69), Oğuz Yıldırım

Yedekler: Santiago Andres Mele Castanero, Ali Ülgen, Ognjen Todorovic, Doğukan Efe, Berk Yiğit Karadağ, Yiğit Kotan, Tamer Aşık, Barış Zeren, Batuhan Yılmaz

Teknik Direktör: Turan İnce

Goller: Marco Milinkovic (dk. 17), Jesse (dk. 53), Cemali Sertel (dk. 68) (Eskişehirspor), Mehmet Yiğit (dk. 33), Mevlüt Çelik (dk. 72 k.k.) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Furgan Polat, Mehmet Özcan, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor), Eric Ayuk, Beykan Şimşek, Ali Eren

(Osmanlıspor)