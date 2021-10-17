TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Bucaspor 1928: 4

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Eskişehirspor, evinde Bucaspor 1928'e 4-0 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Alpaslan Şen, Zafer Gayretli, Kenan Özcan
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Hasan Uyğur, Sezgin Coşkun, Onur Arı, Tolga Yakut, Berkay Tanır (Eren Altıntaş dk. 80 ?), Cihangir Çağlıyan, Utku Kızılkaya, Buğra Çağlıyan (Hakkı Tığlı dk. 83 ?), Bartu Göçmen, Doğukan Ünal (Ömer Söyler dk. 46)
Bucaspor 1928: Şener Özcan, Onur Özcan, Osman Işıklı (Hüseyin Seyhan dk. 46), Cuma Menize (Yusuf Yıldırım dk. 80 ?), Tunç Murat Behram (Recep Gül dk. 75), Metin Yüksel (Ufuk Er dk. 66), Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç (Abdullah Balikuv dk. 66), Alper Duruk, Saruhan Fındıkçı, Mehmet Fuat Gölbaşı
Goller: Tunç Murat Behram (dk. 3), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 42 pen ve dk. 86), Recep Gül (dk. 84) (Bucaspor 1928)
Sarı Kartlar: Metin Yüksel, Enes Alıç (Bucaspor 1928), Sezgin Coşkun, Onur Arı (Eskişehirspor)