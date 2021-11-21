TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Pendikspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 14. haftasında Eskişehirspor, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Onur Bingöl, Buğra Can Semercioğlu, Yusuf Susuz
Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Muhammet Akbulut, Hasan Uyğur (Tolga Yakut dk. 84 ?), Onur Arı, Berkay Tanır, Onurhan Uyanık (Hakkı Tığlı dk. 84 ?), Utku Kızılkaya, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Eren Altıntaş (Eray Ertorun dk. 31), Bartu Göçmen
Pendikspor: Haydar Yılmaz, Emir Alagöz, Onur Eriş (Enes İlkin dk. 76), Çağrı Giritlioğlu (Süheyl Çetin dk. 89 ?), Serdar Cansu, Burak Aydın (Görkem Bitin dk. 46), Zahit Fındık (Volkan Okumak dk. 88 ?), Erman Bulucu (Kerem Kaya dk. 76), Serdar Deliktaş, Mesut Özdemir, Tarık Tekdal
Kırmızı kart: Utku Kızılkaya (dk. 28) (Eskişehirspor)
Gol: Görkem Bitin (dk. 80) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Onur Eriş (Pendikspor), Berkay Tanır, Bartu Göçmen (Eskişehirspor)