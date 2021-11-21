İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Pendikspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 14. haftasında Eskişehirspor, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Onur Bingöl, Buğra Can Semercioğlu, Yusuf Susuz


Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Muhammet Akbulut, Hasan Uyğur (Tolga Yakut dk. 84 ?), Onur Arı, Berkay Tanır, Onurhan Uyanık (Hakkı Tığlı dk. 84 ?), Utku Kızılkaya, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Eren Altıntaş (Eray Ertorun dk. 31), Bartu Göçmen


Pendikspor: Haydar Yılmaz, Emir Alagöz, Onur Eriş (Enes İlkin dk. 76), Çağrı Giritlioğlu (Süheyl Çetin dk. 89 ?), Serdar Cansu, Burak Aydın (Görkem Bitin dk. 46), Zahit Fındık (Volkan Okumak dk. 88 ?), Erman Bulucu (Kerem Kaya dk. 76), Serdar Deliktaş, Mesut Özdemir, Tarık Tekdal


Kırmızı kart: Utku Kızılkaya (dk. 28) (Eskişehirspor)


Gol: Görkem Bitin (dk. 80) (Pendikspor)


Sarı Kartlar: Onur Eriş (Pendikspor), Berkay Tanır, Bartu Göçmen (Eskişehirspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.