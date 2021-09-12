TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 2. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ali Uğurtan Demirtaş, Çağrı Yıldırım
Eskişehirspor: Cengiz, Hasan, Sezgin, Onur Bayramoğlu (Doğukan dk. 74), Onur Arı (Arda dk. 90 ?), Tolga, Berkay (Eren dk. 56), Cihangir, Utku, Buğra, Bartu
Şanlıurfaspor: Murat, Kemal, Vedat, Muhammed (Behlül dk. 78 ?), Enes, Özgür, Erkan, Şerif (Raşit dk. 52), Yasin, Çağlar, Ferhat (Burak dk. 68)
Kırmızı kartlar: Hasan Ulaş (dk. 80), Tolga Yakut (dk. 85) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Onur, Utku, Buğra, (Eskişehirspor), Çağlar, Şerif, Kemal (Şanlıurfaspor)