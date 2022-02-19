TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 26. haftasında Eskişehirspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Yakup Özhan, Mücahid Adem Çelebi, Göktuğ Hazar Erel
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Arda Okumuş, Hasan Ulaş Uyğur (Utku Kızılkaya dk. 57), Göktuğ Kaan Ünüvar (Ömer Faruk Söyler dk. 57), Onur Arı, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Kaan Gaman (Doğukan Ünal dk. 79), Arda Okumuş, Eray Ertorun, Buğra Çağlıyan (Hasan Alp Altınoluk dk. 90+1 ?), Bartu Göçmen
Zonguldak Kömürspor: Selim Şahin, Rıdvan Bingöl (Yunus Emre Mertoğlu dk. 72), Ercüment Eray Ataklı, Eyüp Akcan, Yüksel Egemen Yaylı, Hakan Çevik, Aykut Emre Yakut, Embiya Ayyıldız (Tezcan Gökmen dk. 90+1 ?), Muhammed Ali Kol (Ali Osman Karnapoğlu dk. 46), Fatih Bektaş (Murathan Buruş dk. 87 ?), Emre Kara
Sarı Kartlar: Onur Arı, Hasan Ulaş Uyğur (Eskişehirspor), Fatih Bektaş, Aykut Emre Yakut, Rıdvan Bingöl, Ercüment Eray Ataklı (Zonguldak Kömürspor)