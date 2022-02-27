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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - 1922 Konyaspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 28. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı 1922 Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Eren Gökmen, Mehmet Dura, Oğuzhan Öztaş


Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Arda Okumuş, Eray Ertorun, Bartu Göçmen, Hasan Uyğur (Doğukan Ünal dk. 86?), Metehan Toprak (Göktuğ Ünüvar dk. 73), Utku Kızılkaya, Buğra Çağlıyan (Berkay Köse dk. 87 ?), Eren Altıntaş (Kaan Gaman dk. 63), Onurhan Uyanık, Hasan Altınoluk


1922 Konyaspor: Ahmet Fener, Ahmet Önay, Adem Kabak, Fuat Duran (Feridun Kıroğlu dk. 63), Nafican Yardımcı, Eyüp Poyraz, Demir Aktav, Batuhan Demirel, Salim İyik, Mehmet Büyüksayar (Tamer Aşık dk. 86 ?), Şener Kaya (Mustafa Apardı dk. 14 (Batuhan Altıntaş dk. 86 ?)


Goller: Hasan Altınoluk (dk. 15) (Eskişehirspor), Salim İyik (dk. 65 pen.), Batuhan Altıntaş (dk. 90+3) (1922 Konyaspor)


Sarı kartlar: Hasan Altınoluk (Eskişehirspor), Salim İyik (1922 Konyaspor)

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