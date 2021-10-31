TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - 24 Erzincanspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 10. haftasında Eskişehirspor, evinde 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Şevket Teker, Çağrıcan Pazarcıklı, İbrahim Ethem Potuk
Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Hasan Uyğur, Onur Arı, Tolga Yakut (Atilla Karaca dk. 67), Berkay Tanır (Cihangir Çağlıyan dk. 84 ?), Utku Kızılkaya, Arda Okumuş, Eray Ertorun, Buğra Çağlıyan (Ömer Söyler dk. 79 ?), Eren Altıntaş (Sezgin Çolpan dk. 79?), Bartu Göçmen
24 Erzincanspor: Murat Can Yıldız, Yunus Çakır, Birhan Vatansever (Emirhan Demir dk. 76 ?), Uğurcan Bekçi, Abdülcebrail Akbulut (Atalay Yıldırım dk. 86 ?), Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Ozan Papaker, Sefa Akgün, Muhammed Demirci (Oktay Balcı dk. 59), Mustafa İnan
Gol: Bartu Göçmen (dk. 54) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Buğra Çağlıyan, Atilla Karaca, Onur Arı (Eskişehirspor), Ozan Papaker, Talip Pazarlı, Atalay Yıldırım, Oktay Balcı (24 Erzincanspor)