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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - 24 Erzincanspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 10. haftasında Eskişehirspor, evinde 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Şevket Teker, Çağrıcan Pazarcıklı, İbrahim Ethem Potuk


Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Hasan Uyğur, Onur Arı, Tolga Yakut (Atilla Karaca dk. 67), Berkay Tanır (Cihangir Çağlıyan dk. 84 ?), Utku Kızılkaya, Arda Okumuş, Eray Ertorun, Buğra Çağlıyan (Ömer Söyler dk. 79 ?), Eren Altıntaş (Sezgin Çolpan dk. 79?), Bartu Göçmen


24 Erzincanspor: Murat Can Yıldız, Yunus Çakır, Birhan Vatansever (Emirhan Demir dk. 76 ?), Uğurcan Bekçi, Abdülcebrail Akbulut (Atalay Yıldırım dk. 86 ?), Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Ozan Papaker, Sefa Akgün, Muhammed Demirci (Oktay Balcı dk. 59), Mustafa İnan


Gol: Bartu Göçmen (dk. 54) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Buğra Çağlıyan, Atilla Karaca, Onur Arı (Eskişehirspor), Ozan Papaker, Talip Pazarlı, Atalay Yıldırım, Oktay Balcı (24 Erzincanspor)

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