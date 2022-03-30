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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Akhisar Belediyespor: 0

Eskişehirspor, TFF 2.

Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Hüseyin Can, Tuncay Ercan


Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Muhammet Yahya Akbulut, Sezgin Coşkun, Berkay Tanır (Berkay Köse dk. 88 ?), Kaan Gaman, Utku Kızılkaya, Arda Okumuş, Bartu Göçmen, Ömer Faruk Söyler, Hasan Alp Altınoluk (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 81 ?), Doğukan Ünal (Hasan Ulaş Uyğur dk. 76)


Teknik Direktör: Suat Kaya


Akhisar Belediyespor: Enes Kimia, Cengiz Demir, Furkan Korkut (Serkan Sefil dk. 65), Mert Özyıldırım (Yusuf Kanal dk. 58), Bertuğ Bayar, Yusuf Cihat Çelik, Oğuzcan Kesgin (Mert Efe Çölbeyi dk.59), İbrahim İçuz (Recep Kutun dk. 83 ?), Gökmen Aydoğdu, Enes Tayfun, Kemal Cingirt


Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz


Goller: Hasan Alp Altınoluk (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Sezgin Coşkun, Bartu Göçmen, Arda Okumuş, Doğukan Ünal, Muhammet Yahya Akbulut, Kaan Gaman (Eskişehirspor), Enes Kimia, İbrahim İçuz, Yusuf Kanal (Akhisar Belediyespor)

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