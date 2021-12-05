TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 16. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Ahmet Şimşek, Egemen Savran
Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Muhammet Akbulut (Eray Ertorun dk. 85 ?), Hasan Uyğur, Sezgin Coşkun, Onur Arı, Tolga Yakut (Hasan Alp Altınoluk dk. 81 ?), Berkay Tanır (Ömer Söyler dk. 64), Onurhan Uyanık (Onur Bayramoğlu dk. 81 ?), Utku Kızılkaya, Buğra Çağlıyan (Arda Okumuş dk. 85 ?), Bartu Göçmen
Kırşehir Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Oğuz Özden, Erbay Eker, Tuğay Adamcıl, Volkan Kılıç (Hakan Erçelik dk. 41), Can Vural (Emre Pehlivan dk. 64), Fatih Çiplak, Nuh Aşkın (Osman Bodur dk. 71), Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Hasan Kaşıkara dk. 41), Ozan Karabacak
Goller: Onur Arı (dk. 9) (Eskişehirspor), Hasan Kaşıkara (dk. 73) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Berkay Tanır, Onurhan Uyanık (Eskişehirspor), Savaş Yorulmaz, Can Vural, Erbay Eker, Zihni Temelci (Kırşehir Belediyespor)