TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 5

Eskişehirspor, TFF 2.
Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'na karşı 5-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Selim Özen, Harun Reşit Güngör, Muhammed Yıldız
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Arda Okumuş, Eray Ertorun, Bartu Göçmen, Hasan Ulaş Uyğur (Utku Kızılkaya dk.65), Onur Bayramoğlu (Hasan Alp Altınoluk dk. 46), Tolga Yakut, Berkay Tanır (Onurhan Uyanık dk. 64), Buğra Çağlıyan, Doğukan Ünal (Kaan Gaman dk. 76), Onur Arı
Tarsus İdman Yurdu: Abdülaziz Demircan, Abdussamed Karnuçu (Sinan Kalaycı dk. 76), Hakan Demir (Azad Filiz dk. 76), Gökhan Meral, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş, Erman Bulucu, Batuhan Salman (Cengiz Ötkün dk. 60), Alperen Pak (Uygar Mert Zeybek dk. 72), Artun Akçakın (Özgür Can Özcan dk. 71), Eren Keleş
Goller: Onur Arı (dk. 8) (Eskişehirspor), Bartu Göçmen (dk. 26 k.k.) Eren Keleş (dk. 43), Batuhan Salman (dk. 45), Artun Akçakın (dk. 66 ve 71) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Doğukan Ünal, Onur Bayramoğlu, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Batuhan Salman, Gökhan Meral, Azad Filiz (Tarsus İdman Yurdu)