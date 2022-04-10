TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Uşakspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 34. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Onur Bingöl, Emin Barlas, Azad İlhan
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Muhammet Akbulut, Kaan Gaman (Hasan Uyğur dk. 46), Arda Okumuş, Sezgin Çolpan (Göktuğ Ünüvar dk. 90+2 ?), Bartu Göçmen, Berkay Tanır, Utku Kızılkaya, Ömer Söyler (Onur Arı dk. 46), Hasan Altınoluk, Doğukan Ünal (Eren Altıntaş dk. 82 ?)
Uşakspor: Amir Güren, Mete Sevinç, Emre Coşkun (Berkay Özer dk. 32), Muhammed Kunat, Şamil Başaran, Berkay Samancı, İbrahim Şirin, Mehmet Boztepe, İbrahim Demir (Alperen Kahraman dk. 83 ?), Resul Türkkalesi, Noyan Öz (Murad Gönen dk. 68)
Goller: Onur Arı (dk. 72) (Eskişehirspor), Şamil Başaran (dk. 75) (Uşakspor)
Sarı Kart: Bartu Göçmen (Eskişehirspor)