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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Amedspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 24. haftasında Eskişehirspor, evinde Amedspor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Alim Kandemir, Buğra Can Sermercioğlu, Haydar Avcı


Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Arda Okumuş, Eray Ertorun, Bartu Göçmen, Hasan Uyğur, Tolga Yakut (Doğukan Ünal dk. 87 ?), Berkay Tanır (Ömer Söyler dk. 82 ?), Buğra Çağlıyan, Göktuğ Ünüvar (Hasan Altınoluk dk. 87 ?), Onur Arı, Onurhan Uyanık (Kaan Gaman dk. 22)


Amedspor: Bekir Sevgi, Hüseyin Güngör, Anıl Şahin (Oğuz Çetinkaya dk. 75), Murat Uslu (Ercan Çapar dk. 75), Kerem Çağatay (Bünyamin Yürür dk. 69), Muhlis İstemi, Kutay Yokuşlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Cenk Kaplan dk. 82 ?), Üstün Bilgi, Okan Deniz (Mansur Çalar dk. 69), Mervan Çelik


Goller: Tolga Yakut (dk. 50 ve dk. 58) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Murat Uslu, Mervan Çelik, Mansur Çalar, Oğuz Çetinkaya (Amedspor), Göktuğ Ünüvar, Hasan Altınoluk (Eskişehirspor)

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