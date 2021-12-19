TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Ankara Demirspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Ersin Erbay, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Onur Arı, Tolga Yakut (Onurhan Uyanık dk. 83 ?), Berkay Tanır, Kaan Gaman, Utku Kızılkaya, Arda Okumuş, Eray Ertorun, Buğra Çağlıyan (Doğukan Ünal dk. 83 ?), Bartu Göçmen, Hasan Alp Altınoluk (Hakkı Tığlı dk. 75, Cihangir Çağlıyan dk. 90+5 ?)
Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan, Eren Bektaş, Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Yusuf Akyel, Hasan Kaya, Ergin Keleş, Ender Gör (Ahmet Sivri dk. 85 ?), Harun Aydın, Umut Pusat (Can Akçay dk. 63), Alim Harlak (Serdar Eylik dk. 46)
Goller: Onur Arı (dk. 1), Bartu Göçmen (dk. 82) (Eskişehirspor), Serdar Eylik (dk. 49), Can Akçay (dk. 76)(Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ender Gör, Hasan Kaya (Ankara Demirspor)