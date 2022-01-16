TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 20. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Murat Türkoğlu, Servet Bozkurt, Volkan Kaan Topal
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Onur Arı, Tolga Yakut (Kaan Gaman dk. 81 ?), Berkay Tanır (Metehan Toprak dk. 86 ?), Muhammet Yahya Akbulut, Onurhan Uyanık (Arda Okumuş dk. 90 ?), Sezgin Coşkun, Eray Ertorun, Buğra Çağlıyan (Hasan Şen dk. 90 ?), Bartu Göçmen, Hasan Alp Altınoluk (Ömer Söyler dk. 46)
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ahmet Eren, Berk Ali Nızam (Ömer Kuşan dk. 46), Ömer Yıldız (Kaan Yüksel dk. 67), Bekir Can Kara (Ata Kurtuluş dk. 83 ?), Umut Sözen (Uğur Türk dk. 67), Hakan Arslan, Mevlüt Çelik, Sadık Arda Yılmaztürk, Sergen Yatağan (Dijlan Aydın dk. 67), Harun Kavaklıdere
Goller: Onur Arı (dk. 45), Ömer Söyler (dk. 75) (Eskişehirspor), Mevlüt Çelik (dk. 86) (Karacabey Belediyespor)
Sarı Kartlar: Ahmet Eren, Kaan Yüksel, Veysel Sapan (Karacabey Belediyespor), Buğra Çağlıyan, Eray Ertorun, Cengiz Köseer (Eskişehirspor)