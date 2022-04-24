TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 5

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 36. haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor karşısında sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Şevket Teker, Uğur Önay, Güner Mumcu Taştan
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Sezgin Coşkun, (Arda Okumuş dk. 16), Eray Ertorun (Muhammet Akbulut dk. 46), Sezgin Çolpan (Doğukan Ünal dk. 46), Bartu Göçmen, Hüseyin Cesur (Metehan Toprak dk. 79), Hasan Uyğur, Tolga Yakut, Berkay Tanır (Ömer Söyler dk. 60), Onur Arı, Hasan Altınoluk
Teknik Direktör: Suat Kaya
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Koray Baykara, Mert Estik, Selçuk Hakalmaz, Hasan Yurtseven, Ebu Sıddık Çelik, Cemal Şener (Mehmet Ersavaş dk. 59), Bünyamin Karataş (Emre Toptan dk. 70), Ömer Uzun (Ahmet Gökbayrak dk. 82 ?), Aytaç Deniz (Fatih Üge dk. 82 ?), Mert Çapar (Berkay Aydoğmuş dk. 82 ?)
Teknik Direktör: Taner Öcal
Goller: Hasan Altınoluk (dk. 43), Onur Arı (dk. 81) (Eskişehirspor), Mert Çapar (dk. 24), Aytaç Deniz (dk. 45 ve 78), Bünyamin Karataş (dk. 57), Berkay Aydoğmuş (dk. 85) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Hasan Uyğur, Arda Okumuş, Bartu Göçmen, Muhammet Akbulut (Eskişehirspor) Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)