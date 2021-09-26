TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Pazarspor: 6

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 6-2 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Yakup Özhan, Sinan Ertinğü, Sabri Üstünel
Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Hasan Uyğur (Onurhan Uyanık dk. 77), Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Onur Arı, Berkay Tanır, Cihangir Çağlıyan (Arda Okumuş dk. 62), Utku Kızılkaya, Buğra Çağlıyan (Hakkı Tığlı dk. 57), Bartu Göçmen, Doğukan Ünal (Göktuğ Ünüvar dk. 57)
Yedekler: Efehan Kaptan, Kaan Gaman, Melih Nezir, Metehan Toprak, Atilla Karaca, Ömer Söyler
Teknik Direktör: Cem Karaca
Pazarspor: Tunahan Dikişçi, Kadir Yurdakul, Onur Civelek, Fatih Ergen (Berk Kervankıran dk. 85?), Hakan Aydın (Mustafa Yıldırım dk. 74), Eray Karataş (Uğur Can Semizoğlu dk. 73), Mehmet Kuruoğlu (Birkan Yılmaz dk. 46), Emin Balcılar (Yusuf Ağın dk. 67), Emrah Öztürk, Erkan Çam, Mehmet Demirözü
Yedekler: Melikhan Sarı, Oğuzhan Demir
Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya
Goller: Fatih Ergen (dk. 2 pen. ve dk. 60), Kadir Yurdakul (dk. 27), Eray Karataş (dk. 35 ve dk. 70), Hakan Aydın (dk. 51) (Pazarspor), Sezgin Coşkun (dk. 37), Berkay Tanır (dk. 47) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Utku Kızılkaya, Onur Arı, Onur Bayramoğlu, Bartu Göçmen (Eskişehirspor), Eray Karataş, Birkan Yılmaz (Pazarspor)