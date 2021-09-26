İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Pazarspor: 6

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Pazarspor'a 6-2 mağlup oldu.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Yakup Özhan, Sinan Ertinğü, Sabri Üstünel


Eskişehirspor: Cengiz Köseer, Hasan Uyğur (Onurhan Uyanık dk. 77), Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Onur Arı, Berkay Tanır, Cihangir Çağlıyan (Arda Okumuş dk. 62), Utku Kızılkaya, Buğra Çağlıyan (Hakkı Tığlı dk. 57), Bartu Göçmen, Doğukan Ünal (Göktuğ Ünüvar dk. 57)


Yedekler: Efehan Kaptan, Kaan Gaman, Melih Nezir, Metehan Toprak, Atilla Karaca, Ömer Söyler


Teknik Direktör: Cem Karaca


Pazarspor: Tunahan Dikişçi, Kadir Yurdakul, Onur Civelek, Fatih Ergen (Berk Kervankıran dk. 85?), Hakan Aydın (Mustafa Yıldırım dk. 74), Eray Karataş (Uğur Can Semizoğlu dk. 73), Mehmet Kuruoğlu (Birkan Yılmaz dk. 46), Emin Balcılar (Yusuf Ağın dk. 67), Emrah Öztürk, Erkan Çam, Mehmet Demirözü


Yedekler: Melikhan Sarı, Oğuzhan Demir


Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya


Goller: Fatih Ergen (dk. 2 pen. ve dk. 60), Kadir Yurdakul (dk. 27), Eray Karataş (dk. 35 ve dk. 70), Hakan Aydın (dk. 51) (Pazarspor), Sezgin Coşkun (dk. 37), Berkay Tanır (dk. 47) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Utku Kızılkaya, Onur Arı, Onur Bayramoğlu, Bartu Göçmen (Eskişehirspor), Eray Karataş, Birkan Yılmaz (Pazarspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.