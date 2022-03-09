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TFF 2. Lig Eskişehirspor - Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2.

Lig'de 22'nci hafta erteleme maçında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Kırklarelispor'la, 2-2'lik skorla berabere kaldı.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ozan Burak Akduman, Efe Kurtuluş ve Burak Kaplan


Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, M. Yahya Akbulut(Utku Kızılkaya), Hasan Ulaş Uyğur, Onur Arı, Berkay Tanır, Kaan Gaman(Ömer Söyler), Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, E. Altıntaş(Onur Bayramoğlu), B. Göçmen, Doğukan Ünal


Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Muhammet Yeşil, E. İslam İlkin, Mustafa Çakır, Emre Keleşoğlu, B. Ali Genç (Emre Balkı), Batuhan Toygar, Çağrı Ortakaya (Ümit Tokcu), Davut Babur, Şevki Çınar (Yaser Hacımustafaoğlu), Enes Karakuş (Harun Karakuş).


Goller: Enes İlkin (dk. 24), Buğra Çağlıyan (dk.72) (Kırklarelispor), Onur Arı (dk.74), Onur Bayramoğlu (dk. 76) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: B. Göçmen, Berkay Tanır (Eskişehirspor), Enes Karakuş, Batuhan Toygar, Ümit Can Tokcu (Kırklarelispor)

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