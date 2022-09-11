TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 0 - 1922 Konyaspor: 3

TFF 3.
Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Uğurcan Gökler, Abdurrahman Atabay, Y. Kemal Yurtbilir
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda Okumuş, Kaan Gaman, Sezgin Çolpan (Eray Ertorun dk. 39), Bartu Göçmen, Onur Bayramoğlu (Göktuğ Ünüvar dk. 67), Tolga Yakut (Ömer Söyler dk. 67), Utku Kızılkaya, Metehan Toprak (Hasan Altınoluk dk. 38), Berkay Tanır, Onur Arı
1922 Konyaspor: Ozan Oruç, Murat Karadeniz, Yaşar Kavas, Erkan Sasa, Bartu Baladın, Hüseyin Biber, Seçim Koç (Abdulsamet Kaya dk. 85), Kaan Nasırcılar (İsmail Can Çavuşluk dk. 79), Ali Karakaya (Emre Pehlivan dk. 85), İsmail Kara (İzzet Karaboğa dk. 79), Mehmet Söğüt (Oğuzhan Uzun dk. 67)
Goller: Seçim Koç (dk. 26, 29), İsmail Kara (dk. 73) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Bartu Göçmen (Eskişehirspor), Erkan Sasa, Yaşar Kavas (1922 Konyaspor)