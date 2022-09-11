İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 0 - 1922 Konyaspor: 3

TFF 3.

Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Uğurcan Gökler, Abdurrahman Atabay, Y. Kemal Yurtbilir


Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda Okumuş, Kaan Gaman, Sezgin Çolpan (Eray Ertorun dk. 39), Bartu Göçmen, Onur Bayramoğlu (Göktuğ Ünüvar dk. 67), Tolga Yakut (Ömer Söyler dk. 67), Utku Kızılkaya, Metehan Toprak (Hasan Altınoluk dk. 38), Berkay Tanır, Onur Arı


1922 Konyaspor: Ozan Oruç, Murat Karadeniz, Yaşar Kavas, Erkan Sasa, Bartu Baladın, Hüseyin Biber, Seçim Koç (Abdulsamet Kaya dk. 85), Kaan Nasırcılar (İsmail Can Çavuşluk dk. 79), Ali Karakaya (Emre Pehlivan dk. 85), İsmail Kara (İzzet Karaboğa dk. 79), Mehmet Söğüt (Oğuzhan Uzun dk. 67)


Goller: Seçim Koç (dk. 26, 29), İsmail Kara (dk. 73) (1922 Konyaspor)


Sarı kartlar: Bartu Göçmen (Eskişehirspor), Erkan Sasa, Yaşar Kavas (1922 Konyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.